Terremoto in California, scatta l’allarme “Shake Alert”: 14 secondi preziosi prima del sisma

Un terremoto magnitudo 5.2, con epicentro localizzato nella zona rurale di San Julian, circa 70 km a Nord/Est di San Diego, ha scosso la California meridionale. La scossa principale, registrata a una profondità di 13,4 km dall’Istituto Geofisico statunitense (USGS), è stata seguita da diverse repliche di magnitudo inferiore, la più intensa delle quali ha raggiunto 3.1. Nonostante la bassa probabilità di danni significativi e vittime, grazie alla resilienza antisismica delle costruzioni locali, l’evento ha rappresentato un importante test per il sistema di allerta precoce “Shake Alert” dello Stato. Questo sistema, gestito dall’USGS, ha dimostrato la sua efficacia nell’avvisare tempestivamente la popolazione potenzialmente interessata.

Allarmi sui cellulari: secondi preziosi

Il sistema “Shake Alert” ha funzionato come previsto, inviando allarmi ai telefoni cellulari tramite app dedicate, il sistema operativo Android e i canali di allerta d’emergenza wireless. A San Diego, situata a circa 65 km dall’epicentro, le notifiche sono giunte con un anticipo di quasi 14 secondi rispetto all’arrivo delle onde sismiche più intense. Questo lasso di tempo, seppur breve, può essere cruciale per permettere alle persone di mettersi al sicuro, seguendo il protocollo “abbassati, riparati e tieniti forte“.

Effetti collaterali

Sebbene l’USGS abbia valutato bassa la probabilità di danni e vittime su vasta scala, ha anche sottolineato la possibilità di effetti collaterali. La storia sismica della regione indica un potenziale rischio di successive frane o liquefazioni del suolo, un fenomeno geologico che può compromettere la stabilità del terreno.

La paura del “Big One”

Gli effetti del terremoto sono stati avvertiti anche nella lontana Los Angeles, dove il ricordo e il timore del “Big One“, un terremoto di magnitudo significativa atteso in California, rimangono costantemente presenti nella coscienza collettiva. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha prontamente comunicato sui social di essere stato informato dell’evento e che i suoi collaboratori sono al lavoro per valutare eventuali danni.

Questo evento sismico, preceduto da una scossa magnitudo 3.5 nella giornata di domenica, sottolinea ancora una volta l’importanza di sistemi di allerta precoce come “Shake Alert“. La capacità di fornire anche solo pochi secondi di preavviso può fare la differenza nel minimizzare le conseguenze di un terremoto, permettendo alle persone di proteggere se stesse in un momento di elevata vulnerabilità.