Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.9 in tarda serata | DATI e MAPPE

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata ai Campi Flegrei alle ore 23:29 di sabato 12 aprile. Il sisma di magnitudo 2.9, secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificato a una profondità di 2.2 chilometri. Il terremoto, seppur di magnitudo moderata, è avvenuto in una zona altamente sensibile dal punto di vista sismico e vulcanico, caratterizzata da un’intensa attività bradisismica. L’evento ha contribuito ad alimentare la preoccupazione tra i residenti, che da mesi vivono in una condizione di allerta per il continuo susseguirsi di fenomeni sismici.

L’INGV prosegue con il monitoraggio costante dell’area, ritenuta una delle più delicate d’Italia dal punto di vista geologico, e invita i cittadini a seguire solo le fonti ufficiali per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione.

