Terremoto in Ecuador: decine di feriti e centinaia di edifici danneggiati | FOTO

Il terremoto che ha colpito la costa settentrionale dell’Ecuador ieri ha provocato oltre 30 feriti e danneggiato più di 800 edifici. La zona più colpita è stata la città portuale di Esmeraldas, dove si sono registrati i danni più gravi. Il sisma è avvenuto alle 06:44 del mattino ora locale, le 13:44 in Italia, con un ipocentro molto superficiale, situato a soli 2 km di profondità, e un epicentro localizzato in mare a circa 20 km dalla costa. La compagnia petrolifera nazionale, Petroecuador, ha annunciato una sospensione temporanea delle attività nella raffineria di Esmeraldas e in un oleodotto vicino. Il presidente Daniel Noboa, recentemente rieletto, ha fatto sapere di aver inviato sul posto alcuni membri del governo per coordinare la costruzione di rifugi e l’invio degli aiuti umanitari.

