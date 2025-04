Terremoto Grecia, forte scossa vicino a Kalavrita | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato nelle vicinanze di Kalavrita, in Grecia, alle ore 20:44 italiane (22:44 locali), secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’evento sismico si è verificato a una profondità di 18 chilometri. L’epicentro del terremoto si trova in una zona nota per la sua attività sismica. Le autorità locali hanno avviato una verifica della situazione, monitorando possibili repliche. Le comunicazioni nelle zone vicine all’epicentro sono attualmente in corso, e si attendono aggiornamenti per ulteriori dettagli.

La Grecia è una delle regioni più sismicamente attive d’Europa, con eventi di questo tipo che si verificano frequentemente. Rimane alta l’attenzione sulle possibili repliche, che potrebbero essere avvertite nei prossimi giorni, e si invita la popolazione a seguire le raccomandazioni delle autorità locali.

