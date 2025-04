Terremoto L’Aquila, 16 anni dal sisma: memoria, scienza e speranza per una città che rinasce

MeteoWeb

Nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2009, alle ore 03:32, la terra tremò con violenza nell’entroterra abruzzese. La scossa, con magnitudo stimata Mw 6.1 dal Bollettino Sismico Italiano e Mw 6.3 secondo il Catalogo Parametrico dei Terremoti Italiani 2015 e il Catalogo RCMT, squarciò letteralmente il cuore della provincia de L’Aquila, estendendo la sua onda di terrore su tutta l’Italia centrale. Le conseguenze furono devastanti: 309 vittime, oltre 1.600 feriti e più di 70.000 sfollati. Interi quartieri furono ridotti in macerie, e la vita quotidiana di una comunità intera fu stravolta in pochi, interminabili secondi.

Il terremoto non arrivò all’improvviso. Nei mesi precedenti, numerosi eventi sismici di energia moderata avevano preannunciato una possibile escalation, molti dei quali avvertiti distintamente dalla popolazione. La regione colpita è una delle zone a più alta pericolosità sismica in Italia, interessata da un intricato sistema di faglie tipiche delle aree soggette a processi di estensione crostale. In particolare, il sisma principale attivò la faglia di Paganica, epicentro del disastro.

Nei giorni successivi, il movimento tellurico non si arrestò. La sismicità si spostò lungo strutture adiacenti, con nuovi eventi significativi: una scossa di magnitudo Mw 5.4 il 7 aprile, seguita da un altro terremoto di Mw 5.2 il 9 aprile. L’evoluzione della sequenza ha mostrato la complessità dei processi geologici in atto, con un progressivo “slittamento” verso Nord, fino alla zona di Cittareale (RI) nei mesi successivi.

La violenza dell’evento si è manifestata non solo nella scala Richter, ma anche nell’intensità macrosismica, stimata tra l’VIII e il IX grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Un’intensità capace di causare crolli diffusi e la distruzione di edifici storici e moderni, oltre a gravi danni infrastrutturali.

Terremoto L’Aquila, il ricordo di una notte senza fine

Sedici anni dopo, la ferita resta aperta, ma la memoria è più viva che mai. Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2025, L’Aquila ha acceso i suoi simboli di luce per commemorare le vittime. Un fascio luminoso si è levato da Palazzo Margherita, sede del Comune, verso il cielo notturno, come un ponte ideale tra la terra e chi non c’è più. Anche il palazzo dell’Emiciclo si è illuminato, rendendo omaggio a quella che resta “la notte più lunga” per la comunità.

La fiaccolata commemorativa è partita poco dopo le 22 dalla Casa dello Studente, uno dei luoghi simbolo della tragedia. La voce del dolore si è unita a quella della speranza, incarnata da Gabriella, la prima bambina nata proprio la notte del terremoto. Sua madre, Milena Castellano, era in travaglio al momento della scossa devastante. Oggi, a 16 anni, Gabriella ha scandito i nomi delle 309 vittime al Parco della Memoria, accompagnando il ricordo con la promessa di un futuro diverso.

A seguire, il carabiniere in pensione Carlo Cruciani, quella notte di guardia al centralino del 112, ha acceso il braciere commemorativo, che ha illuminato la notte aquilana come simbolo di resilienza e unità della comunità.

Ricostruzione: tra speranze e ostacoli

Se la memoria resta viva, la ricostruzione materiale della città prosegue tra passi avanti e ostacoli burocratici. Secondo l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila, oggi il 80-85% degli edifici è stato riconsegnato o si trova in fase di ultimazione. Le pratiche di ricostruzione privata ammontano a 29.828, di cui 29.284 già concluse, per un investimento complessivo superiore a 8,3 miliardi di euro.

Anche la ricostruzione pubblica avanza: i dati aggiornati a fine dicembre 2024 indicano un valore totale delle opere previsto di 2,62 miliardi di euro. La comunità guarda con speranza al 2026, anno in cui L’Aquila sarà Capitale italiana della Cultura. L’obiettivo è ambizioso: riaprire il Teatro Comunale, restituire il Museo Nazionale d’Abruzzo al Castello Cinquecentesco e completare il recupero del borgo di Onna, uno dei centri più colpiti dal sisma.

Tuttavia, restano molte criticità. Alcuni collettivi cittadini denunciano ritardi nella prevenzione e nella sicurezza degli edifici scolastici: oltre 3.500 studenti sono ancora ospitati in strutture provvisorie.

La sfida della prevenzione e della conoscenza

Il sisma dell’Aquila ha rappresentato un drammatico banco di prova anche per la scienza. La sequenza sismica ha offerto preziosi dati agli studiosi, contribuendo ad arricchire le conoscenze sulla dinamica delle faglie e sulla sismicità dell’Appennino centrale. Le indagini geofisiche e geodetiche post-evento hanno rivelato come la deformazione della crosta terrestre sia stata localizzata su un sistema di faglie attive, responsabili del progressivo allargamento della catena appenninica.

Oggi, grazie a queste ricerche, si lavora con maggiore consapevolezza sulla prevenzione e sulla pianificazione urbanistica, ma la strada da percorrere è ancora lunga.

