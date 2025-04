Terremoto magnitudo 6.2 in Papua Nuova Guinea

MeteoWeb

Forte terremoto al largo delle coste della Papua Nuova Guinea: l’INGV riporta un sisma magnitudo Mwp 6.2, avvenuto alle 05:47 ora italiana, ad una profondità di 15 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La Papua Nuova Guinea si trova in una zona di elevata attività tettonica ai margini della placca pacifica, in corrispondenza di zone di subduzione dove la placca australiana e altre placche minori convergono con quella pacifica. Questa interazione tra placche litosferiche è la causa principale della sismicità e del vulcanismo che caratterizzano la Cintura di Fuoco.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.