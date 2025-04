Terremoto Myanmar, bilancio sempre più tragico: catastrofe umanitaria in un Paese già devastato dalla guerra civile

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 7.7 ha colpito il Myanmar venerdì scorso, provocando una catastrofe umanitaria in un Paese già devastato dalla guerra civile. Il bilancio delle vittime ha superato i 3.000 morti e si contano più di 4.500 feriti, ma fonti locali temono che il numero reale sia ancora più alto. La scossa ha distrutto migliaia di edifici, infrastrutture critiche e ha aggravato una situazione già precaria per milioni di sfollati.

Di fronte a questa emergenza, il regime militare al potere ha annunciato una tregua temporanea nei combattimenti, valida fino al 22 aprile, per consentire le operazioni di soccorso. Tuttavia, il cessate il fuoco è condizionato: la giunta ha avvertito che le forze di resistenza non dovranno approfittarne per riorganizzarsi militarmente.

Terremoto Myanmar, un bilancio tragico e difficoltà nei soccorsi

Le operazioni di salvataggio proseguono in condizioni estremamente difficili. A Naypyitaw, la capitale, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un hotel dopo 108 ore, mentre un secondo sopravvissuto è stato trovato nello stesso edificio 121 ore dopo la scossa. Un altro uomo è stato salvato da una guesthouse crollata nella città di Sagaing, vicino all’epicentro del terremoto.

Per la maggior parte delle squadre di soccorso, la realtà è drammatica: stanno trovando soprattutto corpi senza vita. Intere comunità sono rimaste isolate senza acqua, elettricità o assistenza medica, mentre le infrastrutture stradali sono state pesantemente danneggiate, rendendo difficoltoso il trasporto degli aiuti.

Nella città di Mandalay, una delle più colpite, molte persone non hanno accesso a cibo e cure mediche. A Singu, 27 minatori d’oro sono morti a causa del crollo di una miniera, mentre a Inle Lake, famosa destinazione turistica, molte case su palafitte sono state distrutte, causando un numero imprecisato di vittime.

La risposta internazionale e gli ostacoli politici

La comunità internazionale ha reagito con aiuti immediati. India e Cina sono stati tra i primi Paesi a inviare squadre di soccorso e forniture di emergenza. Squadre di soccorritori provenienti da Turchia, Vietnam, Singapore e Malesia sono arrivate sul posto, mentre gli Stati Uniti hanno promesso 2 milioni di dollari in aiuti umanitari. Tuttavia, le difficoltà logistiche e politiche stanno rallentando le operazioni.

Un incidente avvenuto martedì sera ha messo in evidenza le tensioni tra il governo militare e le organizzazioni umanitarie: un convoglio della Croce Rossa Cinese è stato attaccato nello Stato di Shan, suscitando preoccupazioni sulla sicurezza degli operatori umanitari. Il governo militare ha dichiarato che il convoglio non aveva notificato il suo passaggio, giustificando così l’attacco.

Nel frattempo, le Nazioni Unite avvertono che il rischio di epidemie cresce rapidamente: la mancanza di acqua potabile, cibo e rifugi adeguati potrebbe portare a un peggioramento delle condizioni di salute nelle zone colpite.

La tregua: un’opportunità per la pace o solo una mossa strategica?

Il Myanmar è in guerra civile dal colpo di Stato del 2021, quando l’esercito ha rovesciato il governo democraticamente eletto di Aung San Suu Kyi. La resistenza armata, guidata dalla People’s Defense Force (PDF) e dalla Three Brotherhood Alliance, aveva già annunciato un cessate il fuoco per permettere i soccorsi, mettendo pressione sulla giunta militare affinché facesse lo stesso.

Tuttavia, gli analisti restano scettici sulla possibilità che questa tregua possa portare a una pace duratura. Morgan Michaels, esperto dell’International Institute of Strategic Studies, sottolinea che trasformare questa pausa in un vero negoziato richiederebbe un’intensa diplomazia, attualmente poco probabile.

Il leader della giunta, Min Aung Hlaing, si trova sotto i riflettori internazionali: atteso in Thailandia per un incontro regionale, è il suo primo viaggio ufficiale fuori dai Paesi alleati (Cina, Russia e Bielorussia) dal 2021. Ciò potrebbe aver influenzato la decisione di dichiarare il cessate il fuoco, nel tentativo di migliorare l’immagine del regime.

Un Paese già in ginocchio

Il terremoto ha messo ulteriormente in crisi un Myanmar già devastato da guerra e repressione. La tregua dichiarata dalla giunta militare rappresenta una rara pausa nei combattimenti, ma resta da vedere se sarà rispettata da entrambe le parti e se potrà tradursi in qualcosa di più concreto. Nel frattempo, la priorità resta il soccorso ai milioni di persone colpite dalla tragedia.

