Terremoto Myanmar, nuova forte scossa nel Centro/Nord

Nuovo forte terremoto scuote il Myanmar: l’Istituto geofisico statunitense USGS riporta un sisma magnitudo 5.5 nel Centro/Nord del Paese: è avvenuto alle 04:24 ora italiana ad una profondità di circa 7,7 km, con epicentro ad un centinaio di km a Sud di Mandalay. Proprio Mandalay era stata una delle città più colpite dal terremoto magnitudo 7.7 del 28 marzo, in cui sono morte almeno 3.600 persone. Nell’immediatezza del sisma di questa mattina non sono stati riportati nuovi danni materiali o vittime nel Paese, dove migliaia di persone dormono ancora per strada in diverse zone e migliaia di edifici sono ridotti a cumuli di macerie.

