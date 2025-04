Terremoto Myanmar, le forti piogge aumentano il rischio di epidemie: bambini esposti a malattie

MeteoWeb

I bambini nelle aree colpite dal terremoto in Myanmar sono a maggior rischio di contrarre malattie trasmesse dall’acqua, come diarrea e colera, dopo le forti piogge degli ultimi giorni e la carenza d’acqua potabile. Lo afferma Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Save the Children e i suoi partner stanno rispondendo alle esigenze dei bambini nelle comunità con accesso limitato all’acqua pulita dopo il devastante terremoto di magnitudo 7,7 del 28 marzo.

In alcune aree, l’accesso all’acqua potabile è stato interrotto, alcune fonti idriche primarie sono al momento contaminate e le persone costrette ad affidarsi all’acqua di sorgente o di superficie. Nelle zone più colpite, le condutture danneggiate hanno anche interrotto l’accesso all’acqua di sorgente e i fiumi sono lontani. La mancanza di elettricità in alcune aree ha reso impossibile pompare l’acqua. Molte famiglie vivono in rifugi di fortuna fuori dalle loro case distrutte, che offrono poca protezione dalle tempeste fuori stagione degli ultimi giorni. Le piogge stanno anche esacerbando il rischio di malattie trasmesse dall’acqua e dalle zanzare a causa delle pozze di acqua sporca e stagnante e, questa settimana, sono previste altre precipitazioni in aree dove migliaia di persone dormono all’aperto.

La situazione drammatica

Le famiglie hanno detto agli operatori di Save the Children di avere bisogno di cibo e acqua potabile per prima cosa, ma che hanno anche bisogno di riparare i servizi igienici e le strutture per lavarsi, fondamentali per limitare la diffusione di malattie trasmesse dall’acqua e dalle zanzare come colera, dengue e le infezioni della pelle. In Myanmar sono già state registrate epidemie di malattie come diarrea acuta e colera, e le attuali forniture idriche di emergenza sono solo una soluzione a breve termine, mentre a lungo termine, le comunità avranno bisogno di fonti idriche sostenibili e affidabili.

Thein Htike, 20 anni, era su una piccola barca su un lago quando si è verificato il terremoto, che ha fatto finire lui e i suoi amici in acqua. Mentre nuotava verso la riva, ha visto le case di legno del suo villaggio crollare. La sua famiglia era al sicuro, ma molte persone sono morte o sono rimaste ferite e quasi tutte le famiglie del suo villaggio hanno perso i propri beni. “Il nostro serbatoio di stoccaggio dell’acqua potabile era crollato e siamo rimasti senza acqua potabile. Le scorte non sono arrivate per due giorni. Fino ad allora, abbiamo dovuto filtrare l’acqua fangosa [del lago] che prima era pulita. Ma non avevamo altra scelta che bere ciò che avevamo, che fosse sicuro o meno. Dopo il terremoto, le lumache morte hanno iniziato a galleggiare sulla superficie [del lago]. Qualcuno ha detto che era dovuto alla perdita di ossigeno nell’acqua, che uccideva la vita acquatica, ma non sono sicuro che sia vero. Dopo due giorni, abbiamo avuto un po’ di acqua potabile pulita, ma una volta che quelle scorte saranno finite, ci troveremo di fronte a una grave crisi. Senza aiuti e senza acqua, ci saranno problemi al villaggio “ ha detto Thein Htike.

L’anno scorso, il villaggio di Thein Htike è stato colpito da inondazioni devastanti e stava iniziando a riprendersi quando è arrivato il terremoto. I disastri alimentati dal conflitto e dal clima hanno lasciato 6,3 milioni di bambini tra i 19,9 milioni di persone, ovvero più di un terzo della popolazione, bisognosi di sostegno umanitario in Myanmar già prima del terremoto.

Più di 17 milioni di persone in 57 comuni dei 330 comuni del Myanmar sono stati colpiti dal terremoto, secondo l’ONU, con almeno 3.500 persone uccise e quasi 5.000 ferite. Il Dipartimento per la gestione dei disastri e l’AHA Centre hanno affermato che circa 69.000 persone sono state sfollate a causa del terremoto. Save the Children sta rispondendo nelle aree colpite dal terremoto insieme ai partner locali per garantire che vengano soddisfatte le esigenze immediate dei bambini, tra cui cibo, acqua, riparo, kit per l’igiene personale e servizi sanitari di emergenza. “La situazione attuale è disperata per i bambini e le loro famiglie. Dopo essere stati costretti a fuggire dalle loro case distrutte, ora devono affrontare piogge insolitamente precoci, oltre al caldo torrido. Senza acqua pulita sufficiente, le persone non riescono a mantenere un’igiene adeguata, e questo può portare a epidemie. Siamo preoccupati di vedere un numero crescente di bambini ammalarsi di malattie come la diarrea, come spesso accade dopo crisi come questa, dove la portata dei danni è così elevata” ha dichiarato Jeremy Stoner, Direttore regionale ad interim per l’Asia di Save the Children.

