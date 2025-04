Terremoto in Myanmar, dall’UE altri 10 milioni di aiuti

MeteoWeb

In seguito al devastante terremoto del 28 marzo 2025, la Commissione europea sta stanziando altri 10 milioni di euro in aiuti umanitari in favore del Myanmar. Il finanziamento fornirà rifugi di emergenza, assistenza medica, acqua pulita e servizi igienici alle comunità colpite, nonché ricerca e riunificazione familiare, tra le altre cose. La risposta complessiva dell’UE al terremoto in Myanmar sale così a 13 milioni di euro, parte di un pacchetto umanitario più ampio da 46 milioni di euro per il 2025.

“L’Unione Europea continua a mostrare la sua solidarietà con la popolazione del Myanmar in seguito a questo tragico terremoto“, ha dichiarato il commissario per la Gestione delle crisi Hadja Lahbib. “La nostra priorità resta quella di garantire che gli aiuti umanitari raggiungano chi ne ha bisogno il più rapidamente possibile. Invitiamo ancora una volta tutte le parti a garantire un accesso senza ostacoli alle organizzazioni umanitarie, in modo che possano operare in modo sicuro ed efficace per fornire assistenza salvavita“.

