Terremoto nello Stretto di Messina, 12 scosse al largo di Reggio Calabria nelle ultime ore | DATI e MAPPE

Un piccolo sciame sismico è in corso nel cuore dello Stretto di Messina, in una delle aree a più alto rischio sismico d’Italia. Sono 12 le scosse che si sono verificate tra ieri e oggi in questa zona, tutte con epicentro al largo di Reggio Calabria. Una scossa, isolata, nella mattinata di ieri, e poi altre 11 scosse tra la scorsa notte e le ore centrali della giornata odierna. L’ultima nel primo pomeriggio di oggi, poco fa.

La magnitudo delle scosse è molto modesta: soltanto tre hanno superato, di poco, la magnitudo 2.0. Queste scosse non vengono avvertite dalla popolazione.

ore 14:02 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.3

ore 13:26 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.2

ore 13:23 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 2.2

ore 12:20 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.8

ore 12:09 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 2.1

ore 05:54 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.5

ore 02:09 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.5

ore 02:06 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.4

ore 01:51 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.2

ore 01:47 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 2.1

ore 01:34 di mercoledì 2 aprile – magnitudo 1.5

ore 09:26 di martedì 1 aprile – magnitudo 1.1

