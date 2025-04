Forte terremoto, paura in Calabria e Sicilia: epicentro nello Ionio | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Un terremoto è stato nettamente avvertito dalla popolazione di Calabria e Sicilia oggi, 16 aprile, alle 03:26. I dati ufficiali INGV riportano un sisma magnitudo ML 4.8 con epicentro nel Mar Ionio Meridionale, con ipocentro ad una profondità di 48 km. L’evento è stato riportato in particolare dalla popolazione di Catania, Reggio Calabria, Messina, Ragusa, Siracusa, Modica, Augusta, Acireale, Avola e Noto (dati Servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non risultano al momento danni a persone o cose.

Terremoto avvertito in Calabria e Sicilia, forte scossa nel Mar Ionio

I terremoti nel Mar Ionio sono causati dalla complessa interazione tra diverse placche tettoniche. In quest’area, la Placca Africana è in lenta collisione e subduzione (scivolamento sotto) rispetto alla Placca Euroasiatica. Questo movimento genera enormi tensioni nella crosta terrestre che, quando superano la resistenza delle rocce, si liberano improvvisamente sotto forma di onde sismiche, provocando i terremoti. La presenza di faglie attive nel Mar Ionio, come il sistema della faglia di Alfeo, contribuisce ulteriormente a questa sismicità.

