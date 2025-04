Terremoto Piemonte, lievi scosse avvertite nel Torinese | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Due lievi scosse di terremoto sono state avvertite oggi in Piemonte, in particolare dalla popolazione del Torinese. L’INGV riporta infatti un evento magnitudo 2 alle 10:02 (mappe a corredo dell’articolo, in alto, nella gallery) e un sisma magnitudo 1.7 alle 10:03. L’epicentro è stato localizzato nei pressi delle località di Sparone e Ribordone, in provincia di Torino, mentre l’ipocentro è stato rilevato ad una profondità tra 5 e 10 km. Non risultano danni a persone o cose.

