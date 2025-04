Terremoto scuote Potenza, paura nella notte di Pasqua | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte di Pasqua in Basilicata, per un terremoto nettamente avvertito nella provincia di Potenza, ma anche nella vicina Campania. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.4, avvenuto s 3 km Nord/Est dalla località di Picerno (PZ) alle 03:55:10, ad una profondità di 26 km. L’evento è stato avvertito in particolare dalla popolazione di Potenza, Rionero in Vulture, Avigliano, Rapolla, Buccino, Atella, Sala Consilina e Melfi (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Non risultano al momento danni a persone o cose.

