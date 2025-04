Terremoto Puglia, scossa al largo del Gargano: paura a San Severo a San Giovanni Rotondo | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Paura nella notte in Puglia, per un terremoto avvenuto al largo del Gargano. L’INGV riporta un sisma magnitudo ML 3.8, avvenuto alle 03:30 ad una profondità di 6 km, con epicentro a 14 km da San Nicandro Garganico (FG). L’evento risulta avvertito dalla popolazione di San Severo, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico, Apricena, Lesina, San Marco in Lamis, Cerignola, Lavello, Foggia, Bisceglie (dati servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”). Il sisma è stato seguito da una scossa magnitudo 2.0 alle 05:18. Non risultano danni a persone o cose.

