Terremoto Rieti, registrata una scossa a Cittareale | DATI e MAPPE

​Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 14:02, un terremoto di magnitudo 2.4 è stato registrato a Cittareale, in provincia di Rieti. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’evento sismico ha avuto un ipocentro a una profondità di 10 chilometri.​ L’INGV continuerà a seguire l’evoluzione dell’attività sismica nella regione e fornirà aggiornamenti in caso di nuove rilevazioni.​ Si ricorda alla popolazione l’importanza di seguire le indicazioni delle autorità competenti e di adottare comportamenti adeguati in caso di eventi sismici.

