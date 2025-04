Terremoto scuote il Pakistan, paura a Islamabad e Rawalpindi

MeteoWeb

Un terremoto magnitudo 5.5 ha scosso il Pakistan alle 09:30 ora italiana, colpendo in particolare Islamabad, Rawalpindi e diverse zone del Khyber Pakhtunkhwa e del Punjab spingendo i residenti a fuggire dagli edifici in preda al panico. Secondo il Dipartimento meteorologico, il sisma ha avuto epicentro a 60 km a Nord/Ovest di Rawalpindi, a una profondità di 12 km. Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime o danni, secondo le autorità. Gli abitanti delle città gemelle di Islamabad e Rawalpindi, così come di altre aree colpite, hanno riferito di aver avvertito forti scosse della durata di diversi secondi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.