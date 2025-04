Terremoto Turchia, oltre 260 repliche: alcuni edifici danneggiati ed evacuati a Istanbul

MeteoWeb

A Istanbul sono stati evacuati cinque edifici che hanno subito danni a causa del terremoto di magnitudo 6.2 che ha colpito un’area del Mare di Marmara nei pressi di Silivri, alla periferia della città sul Bosforo nella giornata di ieri, mercoledì 23 aprile. I residenti di cinque palazzi da cinque e otto piani danneggiati a Esenler, Bahcelievler e Avcilar, quartieri periferici sulla sponda europea della città, sono stati evacuati, hanno ricevuto assistenza e sono stati trasferiti temporaneamente in alberghi, riferisce Haberturk. Il Ministro dell’Ambiente della Turchia, Murat Kurum, ha affermato che “sette edifici hanno subito lievi danni” in seguito al terremoto.

Durante una conferenza stampa trasmessa da Trt, a 24 ore dal sisma, il Ministro dell’Interno Ali Yerlikaya ha detto che sono state in tutto 266 le repliche dopo il terremoto principale, di cui 9 di magnitudo superiore a 4. Il sisma non ha provocato vittime ma 221 persone sono rimate ferite per essersi lanciate dai balconi o dalle finestre delle proprie case in preda al panico. Non sono in pericolo di vita e quasi tutti sono stati dimessi dagli ospedali.

