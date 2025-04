Terremoto in Turchia: forte scossa avvertita a Istanbul, gente in strada | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita in Turchia, ed in particolare ad Istanbul. Secondo quanto riportato dall’INGV, si è trattato di un sisma magnitudo Mwp 6.2, avvenuto alle 11:49 ad una profondità di 9 km. L’epicentro è stato localizzato nel Mar di Marmara, ad Ovest di Istanbul, nella faglia anatolica settentrionale, che in passato ha scatenato molti importanti terremoti, come quelli di Izmit e di Düzce nell’agosto e novembre 1999. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella citta sul Bosforo.

L’Autorità turca per la gestione dei disastri e delle emergenze ha riportato che il sisma è avvenuto al largo della costa di Silivri, nella provincia di Istanbul. Come riporta l’agenzia di stampa “Anadolu”, il terremoto è stato avvertito in diverse zone limitrofe. I media turchi segnalano difficoltà nei collegamenti telefonici e nelle connessioni internet con la megalopoli sul Bosforo. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

Il Ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya ha scritto sul suo profilo social: “Nella zona di Silivri, nel Mar di Marmara a Istanbul, si è verificato un terremoto di magnitudo 6.2. La scossa è stata avvertita anche nelle province vicine. AFAD e tutti i nostri enti competenti hanno già inviato le squadre sul territorio per le ricognizioni“. Yerlikaya ha poi aggiunto: “Possa Dio proteggere il nostro Paese e il nostro popolo dai disastri“. È stato inoltre comunicato che AFAD, insieme a tutti gli organismi preposti, sta monitorando da vicino gli sviluppi e ha avviato le operazioni di rilevamento dei danni. Le autorità hanno invitato la popolazione a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali. Sempre secondo l’Afad, sono state 3 le scosse di terremoto registrate nel giro di pochi minuti nella zona di Istanbul: una – la più forte – di magnitudo 6.2 alle 11:49 ora italiana, un’ora indietro rispetto alla Turchia, la seconda di magnitudo 4.4 alle 11:51 e la terza di magnitudo 4.9 alle 12:02.

La Turchia è attraversata da 2 importanti faglie e i terremoti sono frequenti. Un terremoto magnitudo 7.8 il 6 febbraio 2023 – e una seconda potente scossa verificatasi poche ore dopo – ha distrutto o danneggiato centinaia di migliaia di edifici in 11 province turche meridionali e sudorientali, causando oltre 53mila vittime. Altre 6mila persone hanno perso la vita nelle zone settentrionali della vicina Siria.

Terremoto in Turchia, il Mar di Marmara nel momento della scossa

