Terremoto Turchia: il ruolo della faglia Nord-Anatolica ed Est-Anatolica

La Turchia rappresenta una delle aree più sismicamente attive al mondo, e a definire la complessa realtà geologica di questa regione sono due grandi strutture tettoniche: la Faglia Nord-Anatolica (NAF) e la Faglia Est-Anatolica (EAF). Questi due sistemi non solo delineano i margini delle principali placche tettoniche, ma costituiscono anche la fonte di alcuni dei terremoti più devastanti della storia recente del Mediterraneo orientale.

La Faglia Nord-Anatolica: una cicatrice lunga 1.500 chilometri

La NAF si estende per circa 1.500 chilometri, attraversando la Turchia da est a ovest. È una faglia trascorrente, ovvero caratterizzata da un movimento laterale, e segna il confine tra la placca anatolica e quella euroasiatica. Il suo moto è destrorso: le due masse rocciose si spostano orizzontalmente, scivolando una rispetto all’altra verso destra.

Negli ultimi decenni, la Faglia Nord-Anatolica ha dimostrato tutta la sua potenzialità distruttiva. Tra gli eventi sismici più noti, quello del 17 agosto 1999 vicino a İzmit rimane tristemente impresso nella memoria collettiva: con una magnitudo di 7.4, causò oltre 17.000 vittime e danni estesi a infrastrutture e abitazioni. Questo evento è stato solo uno dei numerosi terremoti generati lungo i diversi segmenti della faglia, che si attivano in modo indipendente ma concatenato, aumentando la probabilità di nuove rotture nelle zone adiacenti.

La Faglia Est-Anatolica: l’altro confine mobile della Turchia

Se la NAF domina l’asse est-ovest, la Faglia Est-Anatolica è il principale sistema sismico lungo il margine sud-orientale della placca anatolica. Si sviluppa per circa 500 chilometri, correndo da nord-est a sud-ovest, dove la placca anatolica incontra quella araba. A differenza della NAF, la EAF presenta un movimento sinistrorso: le placche si spostano lateralmente verso sinistra.

Il sisma del 6 febbraio 2023 ha portato questa faglia sotto i riflettori mondiali: una scossa di magnitudo 7.8 ha scosso vaste aree della Turchia meridionale e della Siria settentrionale, provocando oltre 60.000 morti e lasciando dietro di sé una devastazione profonda e diffusa. Gli studi geologici post-evento hanno evidenziato uno spostamento del suolo di circa 3 metri, testimonianza della potenza liberata durante la rottura della faglia.

La tripla giunzione di Karlıova: il nodo tettonico che tiene in tensione l’intera regione

A nord-est della Turchia, nei pressi di Karlıova, i due principali sistemi di faglie si incontrano in un’area nota come tripla giunzione. Qui, la placca anatolica si inserisce tra le placche araba ed euroasiatica, costretta a muoversi verso ovest sotto la spinta della pressione tettonica generata dalla collisione. Questo nodo geodinamico è cruciale per comprendere la frequente sismicità dell’Anatolia, poiché rappresenta un punto di smistamento delle forze tettoniche che attraversano il Medio Oriente e il bacino del Mediterraneo.

Una sorveglianza sismica costante è indispensabile

Alla luce della storia sismica e della geodinamica attuale della Turchia, è evidente che la sorveglianza delle faglie anatoliche rappresenta una priorità assoluta. Il monitoraggio continuo, combinato con strategie di prevenzione, urbanizzazione consapevole e cultura del rischio, può fare la differenza tra un disastro annunciato e una gestione efficace di una minaccia naturale inevitabile.

L’esperienza passata insegna che non possiamo prevedere esattamente quando si verificherà il prossimo grande terremoto, ma possiamo certamente prepararci meglio ad affrontarlo.

