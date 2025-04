Terremoto Umbria: oggi scuole chiuse a Spoleto e Campello

MeteoWeb

A seguito della scossa di terremoto magnitudo 3.6 avvertita ieri in Umbria alle 23:31, con epicentro nell’area di Spoleto, i Comuni di Spoleto e Campello sul Clitunno hanno deciso di chiudere le scuole in via precauzionale. Nonostante il sisma sia stato percepito dalla popolazione, non si registrano al momento richieste di intervento ai vigili del fuoco. Il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, ha disposto per oggi, giovedì 24 aprile, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado. La misura riguarda anche gli edifici pubblici, inclusi musei, teatri e centri diurni destinati a persone con disabilità e anziani non autosufficienti.

Nel frattempo, è stata attivata la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo, dove i cittadini possono rivolgersi per eventuali segnalazioni o per ricevere informazioni.

Il presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha confermato che il terremoto registrato nella notte nello spoletino è stato “avvertito distintamente, ma al momento non si registrano segnalazioni di danni“. “La protezione civile e le istituzioni regionali e comunali si sono immediatamente attivate e sono tuttora in contatto” ha spiegato sui social.

