Terremoto in Umbria: scossa a Montone, in provincia di Perugia | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi alle 13:10 a Montone, in provincia di Perugia. Secondo i dati rilevati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una magnitudo di 2.7 ed è avvenuto a una profondità di 10 chilometri. Montone si trova in una zona dell’Umbria soggetta a una moderata attività sismica, dove eventi di lieve entità si verificano periodicamente. Le autorità stanno monitorando la situazione in collaborazione con l’INGV, che continuerà a fornire aggiornamenti in caso di nuove scosse.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.