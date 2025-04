Terremoto Umbria, verifiche sulle scuole della provincia di Perugia: l’esito

MeteoWeb

Nessun danno agli edifici scolastici di proprietà della Provincia di Perugia per il terremoto con epicentro a Spoleto registrato nella notte. È quanto emerso dalle verifiche compiute da due squadre di tecnici inviate dall’Ente. “Voglio ringraziare i tecnici dei servizi progettazione edilizia e gestione manutenzione edilizia beni patrimoniale della Provincia di Perugia – ha detto Francesca Pasquino, consigliera provinciale con delega all’edilizia scolastica – per il lavoro di controllo che subito hanno intrapreso dalle prime ore del mattino. Ad oggi non risultano esserci danni alle strutture scolastiche di proprietà della Provincia di Perugia”.

