Thales rivoluziona l’intrattenimento in volo con 360Stream: sport, notizie ed eventi live direttamente a bordo

MeteoWeb

Thales lancia 360Stream, la prima e unica programmazione dal vivo per l’intrattenimento in volo in grado di offrire ciò che il settore desidera da decenni: sport in diretta, notizie ed eventi speciali per i passeggeri a bordo, per assicurare che non perdano mai un momento di ciò che accade nel mondo. Scelta ideale per le compagnie aeree con flotte diversificate, la Live TV di Thales è un vero servizio over-the-top che funziona perfettamente con qualsiasi sistema IFE, qualsiasi fornitore di connettività e qualsiasi dispositivo elettronico personale.

Con contenuti live e programmazione basata su eventi, 360Stream ridefinisce la TV a 40.000 piedi con la funzionalità DVR, la prima del settore. Le compagnie aeree sono in grado di registrare i contenuti mentre vengono trasmessi in diretta, offrendo ai passeggeri il controllo per riprodurre, mettere in pausa, riavvolgere o saltare la diretta, proprio come farebbero a casa propria.

Innovazione tecnica per un’esperienza eccezionale a bordo

360Stream offre la più alta qualità di streaming del settore, gestendo in modo intelligente la larghezza di banda che può essere migliorata per i più importanti eventi dal vivo. Offre un’esperienza TV per ogni tipo di aereo, anche con vari fornitori IFE. I passeggeri possono accedere ai contenuti sui propri dispositivi elettronici personali senza scaricare l’applicazione. I contenuti includono BBC News, CNN ed EuroNews, più altri che verranno aggiunti da Thales. Le compagnie aeree possono includere i propri partner entro tre giorni.

Contenuti near-live attuali e rilevanti ogni ora

Il servizio near-live di Thales, un’altra novità assoluta nel settore, offre all’aeromobile entro un’ora i momenti salienti dei principali eventi, come giochi sportivi e notizie. Il flusso di lavoro dei contenuti Near-Live di Thales, automatizzato al 100%, collega perfettamente i sistemi smart di terra e dell’aeromobile, garantendo ai passeggeri di rimanere informati con le ultime notizie e i più salienti fatti sportivi. Con questo servizio automatizzato, Thales stabilisce un nuovo standard per la velocità, l’efficienza e il futuro della distribuzione di contenuti in volo.

Questo salto tecnologico nell’esperienza dei passeggeri a bordo è partito ora. I passeggeri godono già di diversi canali di notizie e di sport da tutto il mondo, questo servizio consente loro di essere connessi e vivere le migliori esperienze a bordo.

“Thales ha realizzato una novità assoluta nel settore con il servizio 360Stream, per connettere i passeggeri con contenuti ‘happening now’. Questo servizio innovativo offre ai passeggeri contenuti pertinenti e tempestivi, in modo che non perdano notizie ed eventi. Lavorando su qualsiasi rete satellitare e con qualsiasi fornitore di sistemi di intrattenimento in volo, le compagnie aeree sono in grado di aumentare nel futuro il coinvolgimento dei passeggeri con flessibilità”, dichiara Niels Steenstrup, Amministratore delegato, Thales InFlyt Experience.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.