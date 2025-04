Nel cuore del Tirolo, il DNA smaschera il miele contraffatto: la sfida europea contro le frodi alimentari

MeteoWeb

In un laboratorio nella provincia montuosa austriaca del Tirolo, gli scienziati testano il Dna circa 100 campioni di miele al mese per scoprirne la composizione e, in alcuni casi, per determinare se siano stati adulterati. Con il miele falso che inonda i mercati e solo pochi laboratori europei che eseguono questo tipo di analisi, la piccola azienda austriaca Sinsoma ha iniziato a offrire i test due anni fa. “È davvero una novità per il mercato del miele”, ha affermato Corinna Wallinger, responsabile vendite di Sinsoma. È essenziale che la tecnologia “sia sempre in progresso, proprio come i contraffattori”, ha aggiunto. Secondo la legislazione UE, al miele non possono essere aggiunti ingredienti come acqua o sciroppi di zucchero economici, che potrebbero aumentarne il volume. Ma i test hanno dimostrato che questa è una pratica comune.

Tra il 2021 e il 2022, il 46% del miele analizzato nell’ambito di un’indagine UE al momento del suo ingresso nell’Unione è stato segnalato come potenzialmente adulterato, in aumento rispetto al 14% del periodo 2015-17. Delle partite sospette, il 74% era di origine cinese. Il sostentamento degli apicoltori a rischio. Nel tentativo di individuare meglio le frodi, l’agenzia austriaca per la salute e la sicurezza alimentare (AGES) ha utilizzato per la prima volta quest’anno i test del DNA e ne sta ancora valutando i risultati. Anche la catena di supermercati europea SPAR ha ordinato test del DNA per il suo miele.

La catena ha rimesso in vendita i suoi mieli, ritirati dagli scaffali in Austria alla fine dello scorso anno per essere analizzati, dopo aver superato i test del DNA e un’ulteriore analisi. Oltre a truffare i consumatori, il miele contraffatto minaccia il sostentamento degli apicoltori, che faticano a competere con i prezzi molto più bassi del miele importato, spesso miscelato da vari paesi, e chiedono test più efficaci. “Non abbiamo alcuna possibilità”, ha detto Matthias Kopetzky, proprietario della Wiener Bezirksimkerei, che si prende cura di fino a 350 alveari a Vienna, mentre le api gli ronzavano intorno su un prato con vista sulla capitale. Sebbene l’Unione Europea sia il principale produttore di miele al mondo dopo la Cina, è anche il secondo importatore dopo gli Stati Uniti. La maggior parte delle importazioni di miele dell’Unione proviene da Ucraina, Cina e Argentina, secondo i dati dell’UE. Una direttiva UE adottata lo scorso anno stabilisce che le etichette del miele a partire dalla metà del 2026 dovranno specificare i paesi di origine, anziché limitarsi a fare riferimento a una “miscela di mieli UE ed extra-UE”. Gli apicoltori come Kopetzky sperano che la nuova norma aumenti la consapevolezza dei consumatori. Bruxelles ha anche istituito un gruppo di esperti, con mandato fino al 2028, per “armonizzare i metodi per rilevare l’adulterazione nel miele e risalire al produttore o all’importatore che lo ha raccolto”. – Procedura rigorosa – L’austriaca Sinsoma è specializzata nei test del DNA. “Il miele è pieno di tracce di DNA, di informazioni provenienti dall’ambiente in cui le api hanno raccolto il nettare. Ogni miele ha un profilo di DNA unico”, ha affermato Wallinger.

Quando un campione di miele è privo di un’ampia gamma di tracce di DNA o, ad esempio, contiene un’alta percentuale di tracce di DNA di riso o mais, che le api non frequentano, questo indica che il miele non è genuino, ha aggiunto. Co-fondata da Wallinger nel 2018, Sinsoma ora impiega circa una dozzina di persone che lavorano nel piccolo laboratorio e nell’adiacente ufficio open space nella tranquilla cittadina di Voels, vicino a Innsbruck. Sinsoma fa pagare agli apicoltori 94 euro (103 dollari) per un test del DNA di base mirato alle piante, circa la metà di quanto costerebbe normalmente un classico test del polline, ha affermato. Per il profilo del DNA, gli apicoltori ricevono anche un codice QR che consente ai consumatori di vedere esattamente quali specie vegetali sono state frequentate dalle api che producono il miele, ha affermato. Gli esperti avvertono che il metodo del DNA può rilevare alcuni tipi di frode, ma non tutti, e che è necessario un rigoroso processo di convalida per garantire risultati affidabili. Wallinger ha riconosciuto la necessità di standardizzare i metodi, ma ha affermato che ciò richiederà tempo. “È sempre un problema, e questo è così anche a livello UE”, ha affermato. “Se si aspetta sempre di poter utilizzare un metodo standardizzato per scovare un miele falso, si sarà sempre in ritardo rispetto a ciò che fanno i contraffattori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.