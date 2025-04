Torino, pastore cecoslovacco detenuto tra gli escrementi: AIDAA denuncia il proprietario per maltrattamento

MeteoWeb

“In relazione alla vicenda del pastore cecoslovacco detenuto in pessime condizioni e tra i suoi escrementi in un terrazzo di un appartamento di Piazza Respighi 8 in zona Barriera Milano a Torino e che pare sia stato portato via dal proprietario che al momento sembra secondo fonti di stampa essere irreperibile, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA nella stessa giornata odierna invierà una denuncia alle autorità giudiziarie per il reato di maltrattamento di animale ai sensi dell’articolo 544 del codice penale”. E’ quanto si legge in una nota.

“L’obiettivo di questa denuncia è che il cane venga ritrovato al più presto e sottoposto ai controlli veterinari e al sequestro. Invitiamo il proprietario a farsi vivo volontariamente con le autorità per chiarire tutta la situazione, nel frattempo- concludono gli animalisti- chiediamo anche a chiunque possa fornire testimonianze sulla vicenda di contattarci via watts app al 3479269949″.

