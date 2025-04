Torna la neve in Piemonte, Pasqua imbiancata al Pian della Mussa | VIDEO

MeteoWeb

Nevica oggi, giorno di Pasqua, al Pian della Mussa, suggestiva località alpina a 1.850 metri di quota nel comune di Balme, in provincia di Torino. Il fenomeno è causato dal progressivo avvicinamento di un minimo sul golfo di Biscaglia, che ha riportato in Piemonte correnti umide meridionali. Il Pian della Mussa, vasto pianoro di origine glaciale lungo oltre 2 km, è situato al termine della val d’Ala, nelle valli di Lanzo, e ospita le sorgenti del torrente Stura di Lanzo. Un ritorno dell’inverno in piena primavera, che sorprende e affascina.

Neve in Piemonte, Pasqua imbiancata al Pian della Mussa

Neve in Piemonte, le immagini dal Pian della Mussa

Piemonte, nevica al Pian della Mussa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.