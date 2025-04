Tornado senza supercella: il raro landspout che ha colpito il Lazio

MeteoWeb

Nella giornata di ieri, un evento atmosferico piuttosto raro ha colpito il Lazio: tra i comuni di Onano e Acquapendente, un temporale ha generato un tornado di tipo landspout.

Questo fenomeno, benché meno distruttivo rispetto ai tornado più noti, ha comunque destato grande attenzione tra meteorologi e appassionati, anche per il contesto in cui si è formato: un punto triplo di convergenza tra venti di diversa provenienza — sud-occidentali, orientali e nord-occidentali —, che ha creato le condizioni ideali per la nascita del vortice.

Ma cosa distingue un tornado landspout da un più temuto tornado mesociclonico? Per capirlo, bisogna fare un passo indietro e analizzare i meccanismi che governano la loro formazione.

Tornado mesociclonico: i giganti delle supercelle

I tornado più intensi e devastanti, quelli capaci di radere al suolo interi quartieri, sono generalmente associati a temporali particolari chiamati supercelle. Queste strutture temporalesche si caratterizzano per una potente corrente ascensionale rotante, detta mesociclone, un vero e proprio vortice d’aria di vasta scala (può raggiungere diametri compresi tra i 2 e i 10 chilometri).

La presenza del mesociclone è un indicatore chiave: attraverso l’azione combinata di forte wind shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) e abbondante energia atmosferica (calore e umidità), la corrente ascensionale si organizza e può generare un tornado di potenza eccezionale. Non è raro che questi tornado superino il grado F2 della Scala Fujita, arrivando persino ai massimi livelli (F4-F5), con venti superiori ai 300 km/h.

Dal punto di vista operativo, i tornado mesociclonici sono più facilmente individuabili tramite radar Doppler, grazie a segnali caratteristici come la famosa eco ad uncino o la presenza di una wall cloud rotante. Prevederli resta comunque una sfida, ma la tecnologia offre strumenti preziosi per allertare la popolazione in tempo.

Tornado landspout: vortici più modesti, ma non da sottovalutare

Diversa è la storia dei landspout, come quello osservato nel Lazio.

Questi tornado si formano senza il supporto di un mesociclone: nascono invece dalla semplice convergenza di venti al suolo, che genera una vorticità orizzontale. Quando un cumulonembo in crescita (o anche un semplice cumulo congesto) passa sopra questa zona di turbolenza, la corrente ascensionale “stira” il vortice verso l’alto, trasformandolo in un tornado verticale.

I landspout sono generalmente più deboli e di breve durata: raramente raggiungono intensità superiori al grado F2, hanno basi strette (tra 50 e 150 metri) e percorrenze piuttosto limitate, in media tra i 5 e i 10 chilometri.

A differenza dei tornado mesociclonici, i landspout sono molto più difficili da rilevare: non presentano né wall cloud né segnature radar evidenti. Spesso si sviluppano in condizioni atmosferiche meno spettacolari, talvolta persino prima che inizi a piovere.

Nonostante la loro relativa debolezza, possono comunque provocare danni significativi, specie a strutture leggere o a oggetti esposti.

L’evento del Lazio: una dinamica perfetta per un landspout

Il tornado che ieri ha interessato Onano e Acquapendente si è formato in un contesto particolarmente favorevole: la presenza di un punto triplo di convergenza tra venti provenienti da direzioni diverse ha fornito l’energia necessaria.

Senza bisogno di una supercella, il temporale ha incontrato una zona di vorticità orizzontale preesistente, “risucchiandola” verso l’alto e innescando così il tornado.

Questo tipo di configurazione meteorologica è relativamente raro in Italia, e merita attenzione sia da parte degli esperti sia da chi si occupa di gestione delle emergenze. Sebbene i danni siano stati contenuti, l’episodio sottolinea ancora una volta come i tornado, anche quelli di tipo landspout, non vadano mai sottovalutati.

La natura può sorprendere

Conoscere le differenze tra un tornado mesociclonico e un landspout è fondamentale non solo per chi studia la meteorologia, ma anche per chi vive in aree a rischio. Eventi come quello accaduto nel Lazio dimostrano che, anche in assenza di supercelle spettacolari, la natura può sorprendere con fenomeni rapidi, intensi e localizzati.

