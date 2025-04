Tornado USA, gli outbreak accelerano drasticamente la stagione 2025: spicca uno stato

MeteoWeb

L’attività dei tornado negli Stati Uniti è ben al di sopra della media nel 2025, con oltre 470 tornado segnalati fino all’inizio di aprile, quasi il doppio della media storica per questo periodo dell’anno. Lo Storm Prediction Center (SPC) della NOAA ha ricevuto 473 segnalazioni preliminari di tornado, al 7 aprile. Questo numero è 1,8 volte superiore sia alla media degli ultimi 16 anni di 266 sia al totale dello scorso anno di 264 per la stessa data. Gli unici anni nei 16 anni di dati che hanno registrato più tornado del 2025 sono il 2023 con 530 e il 2017 con 536.

Come previsto da AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense, il Sud-Est degli USA e la Valle del Mississippi hanno registrato la maggior parte dell’attività di tornado. Fino alla fine di marzo, il Mississippi era in testa alla classifica nazionale per numero di tornado segnalati, con 78. Fino al 31 marzo dello scorso anno, il Mississippi aveva registrato solo sette tornado, mentre la Florida era in testa con 30.

Una serie di outbreak di tornado quest’anno ha causato un numero insolitamente elevato di tempeste nel Midwest, con Missouri e Illinois tra gli stati più colpiti. Il Missouri ha registrato 55 tornado nel 2025, mentre l’Illinois ne ha registrati 52.

Outbreak di tornado del 14-16 marzo

Tre significativi outbreak solo nel mese scorso hanno alimentato l’impennata dell’attività di tornado. Il primo si è verificato tra il 14 e il 16 marzo 2025, quando sono state segnalate 191 aree con danni da tornado e 115 tornado sono stati confermati in Mississippi, Alabama, Arkansas, Missouri, Illinois e Indiana. Questo outbreak includeva tre tornado EF4 e 12 EF3.

Outbreak di tornado del 30-31 marzo

L’outbreak del 30-31 marzo ha aggiunto un’ulteriore impennata di attività di tornado, con 53 segnalazioni preliminari e 71 tornado confermati. Questi tornado sono stati generalmente di durata più breve e più deboli rispetto all’outbreak più intenso verificatosi all’inizio del mese.

Outbreak di tornado del 2-3 aprile

La successiva grande tempesta, dal 2 al 3 aprile, ha causato 84 segnalazioni di tornado. Finora, sono stati confermati 70 tornado da quella tempesta, inclusi tre EF3. Il numero totale continuerà probabilmente ad aumentare con il completamento dei rilievi delle tempeste.

Questo outbreak di forte maltempo si è classificato al terzo posto per il maggior numero di allerte tornado emesse dal National Weather Service (NWS) in un solo giorno, da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1986.

Outbreak di tornado dal 4 al 7 aprile

Tra il 5 e il 7 aprile, un totale di 39 tornado sono stati confermati finora nel Sud degli USA, su 34 segnalazioni.

12 giorni consecutivi di tornado

Anche al di fuori degli outbreak più gravi, l’attività dei tornado è stata persistente. È stato segnalato almeno un tornado al giorno dal 26 marzo al 7 aprile, per un periodo di 12 giorni consecutivi. Mentre una tale serie di eventi potrebbe essere tipica a maggio (il picco della stagione dei tornado), è rara a marzo o all’inizio di aprile.

Un corridoio di tempeste che si dirige verso le Pianure e una forte alta pressione nel Sud-Est che porta umidità dal Golfo hanno contribuito a creare i tornado, ha affermato Paul Pastelok, esperto capo di AccuWeather per le previsioni a lungo termine. “Il maltempo sarà piuttosto tranquillo per questa settimana e per gran parte della prossima“, ha aggiunto Pastelok, “ma un altro outbreak sarà possibile intorno al weekend di Pasqua, tra il 19 e il 20 aprile“.

