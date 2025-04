Tragedia in Giappone: elicottero sanitario precipita nella prefettura di Nagasaki

MeteoWeb

Grave incidente nella prefettura di Nagasaki, nel Sud del Giappone: un elicottero sanitario è precipitato causando la morte di 3 persone. A bordo del velivolo si trovavano 6 persone: tra le vittime si contano un paziente di 86 anni, un suo familiare di 68 anni e un medico di 34 anni. L’elicottero, partito dall’aeroporto dell’isola di Tsushima alle 13:30 ora locale, era atteso presso un ospedale di Fukuoka entro le 14:15. Tuttavia, circa mezz’ora prima dell’arrivo previsto, il mezzo ha incontrato difficoltà non ancora chiarite.

Una pattuglia della Guardia Costiera ha successivamente individuato l’elicottero capovolto in mare, riuscendo a salvare 3 persone, ora ricoverate in ospedale. Le autorità stanno monitorando il relitto per prevenire l’affondamento e hanno avviato un’indagine approfondita per accertare le cause della tragedia. Particolare attenzione è rivolta alla compagnia privata che gestiva l’elicottero, già coinvolta in un incidente mortale lo scorso luglio nella prefettura di Fukuoka. Nonostante le ispezioni di sicurezza condotte dopo il precedente evento, non erano state riscontrate anomalie.

