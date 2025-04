Trasmissione quantistica da record: messaggio viaggia per 250 km su fibra ottica

MeteoWeb

Un team internazionale di ricercatori ha infranto un nuovo record nel campo delle comunicazioni quantistiche, riuscendo a trasmettere un messaggio quantistico per ben 250 chilometri attraverso un comune cavo in fibra ottica. L’esperimento, condotto in Germania e pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, rappresenta una svolta significativa: è la prima volta che una trasmissione quantistica avviene su una distanza così lunga usando infrastrutture standard, simili a quelle impiegate per la connessione Internet.

Alla guida del progetto c’è l’italiano Mirko Pittaluga, formatosi all’Università di Padova e oggi ricercatore per l’azienda Toshiba Europe nel Regno Unito. Il suo lavoro, insieme al contributo di colleghi internazionali, ha dimostrato che le promesse della comunicazione quantistica (velocità estrema e sicurezza intrinseca) sono tecnicamente realizzabili anche al di fuori dei laboratori specializzati.

Cos’è la comunicazione quantistica?

La comunicazione quantistica sfrutta le proprietà controintuitive della meccanica quantistica per trasmettere informazioni. Tra queste proprietà, la più affascinante è forse l’entanglement, un fenomeno che lega due particelle (come fotoni) in modo tale che qualsiasi variazione dello stato di una influenzi istantaneamente l’altra, anche se sono molto distanti tra loro. Questo “abbraccio a distanza” è alla base della sicurezza delle comunicazioni quantistiche: qualsiasi tentativo di intercettazione modificherebbe inevitabilmente il messaggio, rendendo l’intrusione immediatamente rilevabile.

Un risultato che apre nuove strade

Fino a oggi, le comunicazioni quantistiche erano limitate a distanze relativamente brevi, proprio a causa della fragilità dei segnali quantistici e della necessità di apparecchiature altamente specializzate. Il successo dell’esperimento condotto da Pittaluga e colleghi risiede nell’aver trovato un metodo per trasmettere segnali quantistici su lunghe distanze senza l’impiego di dispositivi complessi o infrastrutture dedicate, sfruttando invece le normali reti in fibra ottica già esistenti.

Questa innovazione ha il potenziale di trasformare radicalmente il panorama delle telecomunicazioni, rendendo la crittografia quantistica e altre applicazioni basate su tecnologie quantistiche molto più accessibili e scalabili.

Prospettive future

Se i prossimi test confermeranno l’affidabilità e la replicabilità di questo approccio, potremmo trovarci a un passo dall’integrazione delle reti quantistiche nel nostro quotidiano. Ciò significherebbe connessioni Internet non solo più rapide, ma soprattutto impenetrabili per chiunque volesse intercettare dati sensibili, una prospettiva particolarmente attraente in ambiti come la sicurezza informatica, la difesa, le comunicazioni finanziarie e diplomatiche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.