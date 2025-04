Tre minuti di attività al giorno riducono il rischio cardiovascolare

MeteoWeb

Un recente studio condotto da ricercatori britannici e australiani ha dimostrato che, per gli individui over-60, anche solo 3 minuti al giorno di attività fisica moderata possono ridurre significativamente il rischio di eventi cardiovascolari, come infarti e ictus, e la morte prematura dovuta a tali eventi. La ricerca, pubblicata sulla rivista Circulation, è stata diretta dal professor Emmanuel Stamatakis dell’Università di Sidney.

Lo studio ha analizzato i dati di 24.139 partecipanti, con un’età media di 62 anni, provenienti dalla UK Biobank. I soggetti, che avevano indossato contapassi per almeno 7 giorni tra il 2013 e il 2015, erano stati precedentemente identificati come non fisicamente attivi. I ricercatori hanno confrontato le abitudini di coloro che praticavano regolarmente attività fisica moderata con quelli meno attivi.

I risultati hanno rivelato che coloro che si impegnavano in almeno 3 minuti di attività moderata quotidiana, come fare giardinaggio, cucinare o tagliare il prato, avevano una probabilità significativamente ridotta di subire un attacco cardiaco o un ictus. Inoltre, è emerso che l’intensità e la frequenza delle attività erano direttamente correlate a un miglioramento della salute cardiovascolare.

Gli esperti concludono che, per proteggere la salute cardiovascolare in età avanzata, è fondamentale includere ogni giorno brevi periodi di attività fisica. Anche attività semplici, se svolte regolarmente, possono fare una grande differenza nella prevenzione.

