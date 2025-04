Trentino: trovato il corpo della base jumper russa dispersa

MeteoWeb

Questa mattina, ai piedi del monte Brento in Trentino, è stato ritrovato il corpo senza vita di una base jumper russa di 56 anni. La donna era scomparsa ieri sera, dopo non aver fatto ritorno al suo alloggio in seguito a un lancio con la tuta alare. A ritrovarla è stata una squadra di terra del Soccorso Alpino, che ha individuato il cadavere in una zona impervia del bosco, a circa 700 metri di altitudine, 180 metri più in basso rispetto all’exit point Eagles del monte Brento, tra la via del Boomerang e lo Scudo di Cima alle Coste, sopra l’abitato di Dro. Dalle prime ricostruzioni sembra che la base jumper non sia riuscita ad aprire il paracadute dopo il salto. La salma è stata recuperata con l’ausilio dell’elicottero e trasferita alla camera mortuaria di Dro.

