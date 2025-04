Trinidad e Tobago: revocata licenza USA per progetti di estrazione di gas al largo del Venezuela

MeteoWeb

Il governo degli Stati Uniti ha revocato la licenza a Trinidad e Tobago per il progetto di estrazione di gas naturali nelle acque territoriali del Venezuela, gestito insieme a Shell. Lo ha reso noto il Primo Ministro del Paese caraibico, Stuart Young, aggiungendo che ora le compagnie hanno tempo fino al 27 maggio per ritirare le proprie attività. Young ha detto che la revoca blocca i pagamenti devoluti al Venezuela nell’ambito dei progetti e ha annunciato che il governo sta cercando un dialogo con gli USA per discutere la revoca delle licenze.

Le licenze permettevano alla compagnia nazionale del gas, insieme a Shell e British Petroleum, di proseguire le operazioni e costituivano delle eccezioni puntuali alle generiche sanzioni statunitensi nei confronti del Venezuela.

Nel 2023, il Venezuela ha concesso a Shell una licenza di 30 anni per operare nel giacimento di gas “Dragon”. Il progetto prevedeva l’esportazione del gas estratto verso Trinidad e Tobago, per la sua trasformazione in gas liquefatto (GNL).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.