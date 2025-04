Trombosi: il 7 aprile l’annuncio del tema della 14ª Giornata Nazionale

MeteoWeb

Lunedì 7 aprile, alle ore 13.00 la dottoressa Lidia Rota Vender, Specialista in Ematologia e malattie cardiovascolari da Trombosi e Presidente di ALT, annuncerà in diretta Instagram sul profilo @altonlus il tema della 14ª Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi di mercoledì 16 aprile: la Tromboembolia polmonare. Spiegherà come riconoscere i sintomi, ridurre i fattori di rischio e prevenire questa patologia, che può avere conseguenze gravi ma è spesso evitabile con la conoscenza e la consapevolezza in materia di prevenzione.

Per tutto il mese di aprile, ALT – Associazione per la Lotta alla Trombosi e alle malattie cardiovascolari – Onlus attiverà iniziative di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie tromboemboliche. L’iniziativa rientra nell’impegno di ALT nel divulgare le conoscenze scientifiche e nel promuovere la salute cardiovascolare attraverso la prevenzione.

