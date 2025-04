Troppa neve: escursionisti bloccati a Cima del Pra recuperati in elicottero

MeteoWeb

Oggi pomeriggio verso le 16.45 il Soccorso Alpino di Asiago (Vicenza) è stato attivato per recuperare due escursionisti veronesi di 24 anni, incapaci di proseguire sulle creste innevate di Cima del Pra, tra Cima Dieci e Cima Undici, a Enego, nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni. Dopo aver pernottato al Bivacco Campiluzzi, questa mattina i due amici avevano scelto il sentiero 206 per rientrare a Gallio, la località da dove erano partiti il giorno precedente, ma arrivati in cresta non sono stati più in grado di avanzare.

Chiamato l’elicottero di Treviso Emergenza, l’eliambulanza ha sbarcato i sanitari e imbarcato la squadra di soccorritori e si è quindi portata in quota. Individuati i due ragazzi, sono stati caricati a bordo in hovering dal tecnico di elisoccorso. I due giovani sono quindi stati affidati al Soccorso Alpino di Asiago.

