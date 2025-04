Trump accoglie Meloni alla Casa Bianca: “grande leader, insieme per fermare la guerra”

MeteoWeb

“Great person”. Così Donald Trump ha accolto il premier Giorgia Meloni al suo arrivo alla Casa Bianca. “Meloni è un ottimo leader, siamo orgogliosi di lei, sta facendo un lavoro fantastico”, ha aggiunto il presidente Usa, dicendosi sicuro che “l’Italia è al 2% ma aumenterà le spese militari”. Sui dazi Trump ha assicurato che “non avremo problemi a fare un accordo con l’Ue. Ci sarà un accordo anche con la Cina e sarà ottimo”. “Non abbiamo fretta, ci saranno accordi”, ha aggiunto sempre sui dazi.

“Io sono sicura che si possa raggiungere un accordo”, ha detto Meloni. “Sono qui per invitare Trump al dialogo e per trovare il modo di renderci più forti”, ha aggiunto.

“Molto speciale” e “preziosa” sono le parole usate da un rappresentante della Casa Bianca nella conference call con i media, per spiegare le relazioni con l’Italia e il ruolo del premier Giorgia Meloni, nel giorno dell’incontro bilaterale a Washington con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il rappresentante di governo ha ribadito che Trump e Meloni, definita “preziosa interlocutrice”, vogliono collaborare su una serie di questioni, a cominciare dalla fine del conflitto in Ucraina.

Dazi, difesa militare, Ucraina ma anche il dossier sull’energia, sullo spazio, sulle tecnologie e sui rapporti commerciali tra Italia e Stati Uniti: sono diversi i dossier sul tavolo dell’incontro. Per Trump, hanno sottolineato fonti statunitensi, il rapporto con il premier italiano è “speciale”, potrà avere un ruolo di “ponte” tra gli Stati Uniti e l’Unione europea.

Casa Bianca, con Meloni per mettere fine alla guerra

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si aspetta di “lavorare assieme” con il premier italiano Giorgia Meloni per “mettere fine alla guerra in Ucraina”, ha detto un rappresentante della Casa Bianca in una conference call in vista dell’incontro bilaterale tra i due leader. Tra i temi che verranno affrontati alla Casa Bianca tra il presidente Donald Trump e il premier italiana Giorgia Meloni ci sarà l’aumento della spesa nella Nato, ha anticipato la fonte. “Tutto quello” ha spiegato “che Meloni potrà fare per il 2 per cento di spesa militare sarà molto necessario”.

Casa Bianca, Meloni può aiutarci con il resto dell’Ue

La Casa Bianca non si sbilancia sulla possibilità che l’incontro rappresenti una svolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Unione europea, ma il presidente americano e la premier italiana “si concentreranno su come l’Italia può aiutare gli Stati Uniti con il resto dell’Europa”. Durante la call con i giornalisti, l’alto funzionario non ha voluto commentare la possibilità che un accordo commerciale si concretizzi subito dopo l’incontro che, ha detto, era stato pianificato “molto prima” dell’introduzione dei dazi. Il funzionario ha affermato che l’amministrazione Trump vuole “avviare un dialogo” e che considera l’Italia un attore chiave nel corridoio commerciale Europa-Medio Oriente-India oltre che un mercato “importante” per i prodotti statunitensi. Trump, ha aggiunto, “non si concentrerà semplicemente su come aprire il mercato italiano, ma su come l’Italia può aiutarci con il resto dell’Europa”.

