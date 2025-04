Trump è arrivato a Roma: giallo sulla sua agenda

MeteoWeb

Il Presidente statunitense Donald Trump è arrivato a Roma per partecipare domani mattina, in Piazza San Pietro, ai funerali di Papa Francesco. L’Air Force One è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 22.55. Trump e la First Lady Melania, dopo essere scesi dalla scaletta dell’Air Force One ed aver salutato la delegazione che li ha accolti, sono saliti in auto e hanno lasciato lo scalo di Fiumicino. Alloggeranno a Villa Taverna, residenza dell’ambasciatore a Roma.

Parlando con i reporter a bordo dell’Air Force One, Trump ha affermato che tra le persone con cui parlerà o che vedrà a Roma figura anche il Premier Giorgia Meloni, ma si è rifiutato di specificare se incontrerà Volodymyr Zelenskyy e di nominare altre persone con cui intende incontrarsi. Non ha neppure specificato se ci saranno faccia a faccia o se intende semplicemente socializzare con altri leader stranieri al funerale. “Incontrerò alcune persone a Roma, sì… E un po’ velocemente, e francamente è un po’ irrispettoso avere incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente“, ha detto.

Sull’importanza di andare al funerale del Papa ha risposto: “ho pensato che fosse per rispetto”, ma anche “per aver vinto il voto cattolico”. “Abbiamo avuto successo con il voto cattolico e i nostri rapporti sono molto buoni, quindi penso che sia appropriato“.

Sulla partecipazione di Joe Biden alle esequie ha detto che non era a conoscenza della sua presenza ma ha puntualizzato che parlare con lui non è “in cima alla mia lista“.

È giallo sull’agenda di Trump a Roma

Il programma ufficiale diffuso dalla Casa Bianca ha tempi strettissimi, ma prima di partire da Washington, Donald Trump, incalzato dai giornalisti, ha insistito: a Roma per i funerali di Papa Francesco “vedrò molti leader stranieri, anche Giorgia Meloni”. Il Presidente americano non ha precisato chi potrebbe incontrare, né dove.

Nonostante da Bruxelles ribadiscano che non è “al momento previsto“, non è ancora del tutto escluso un faccia a faccia dell’ultimo minuto con Ursula von der Leyen, il primo tra i due dopo mesi burrascosi sullo sfondo della guerra dei dazi. Tuttavia, l’agenda di Trump non prevede molti margini di manovra: tra l’atterraggio a Fiumicino in piena notte, il trasferimento a Villa Taverna, poi l’arrivo di buon mattino in Vaticano e la ripartenza verso l’aeroporto subito dopo la cerimonia funebre.

Il decollo dell’Air Force One è previsto per le 13.30 ma lo slot potrebbe restare aperto almeno fino alle 15. Non è detto che in questo breve lasso di tempo il tycoon possa decidere di approfittare del suo primo viaggio all’estero del secondo mandato per degli incontri. “Ci saranno molti leader, sarebbe bello vederli tutti. Vogliono incontrarmi per parlare di commercio”, aveva già affermato alla vigilia della partenza per l’Italia, consapevole che la questione dei dazi è in cima all’agenda dei leader, soprattutto dei vertici europei.

Da ambienti di Palazzo Chigi trapela che al momento non è previsto un incontro ufficiale tra il Presidente americano e Meloni, con i due che inevitabilmente si incroceranno sul sagrato di San Pietro insieme a tutti gli altri capi di Stato e di governo e teste coronate per l’ultimo saluto al Papa.

A quanto si apprende, l’unica richiesta avanzata dallo stesso Trump sarebbe stata quella di vedere il Premier britannico Keir Starmer: fonti di Downing Street citate dai media di Londra ipotizzano un colloquio “volante” incentrato sui dazi ma principalmente sugli ultimi sviluppi del dossier ucraino. Potrebbe invece saltare quello con Volodymyr Zelensky, nonostante Trump lo abbia definito “possibile“: il Presidente ucraino – che per primo lo aveva chiesto anche per riparare il disastro di due mesi fa alla Casa Bianca – ha fatto sapere di essere impegnato in “diversi incontri militari” dopo l’attacco russo su Kiev e di non essere sicuro di poter arrivare in tempo in Piazza San Pietro, dove comunque ci saranno la First Lady Olena e il Ministro degli Esteri Andrii Sybiha, che a Roma ha già incontrato diversi colleghi e una delegazione del Parlamento italiano.

