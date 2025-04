Trump blocca la copertura Medicare per i farmaci anti-obesità

MeteoWeb

L’amministrazione del presidente Donald Trump ha deciso di non includere i costosi farmaci anti-obesità, come Zepbound e Wegovy, nel programma federale Medicare, che copre principalmente le spese sanitarie per cittadini over 65. La decisione, annunciata dai Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), esclude questi trattamenti dal piano “Part D”, relativo ai farmaci da prescrizione.

Il provvedimento interrompe la strada tracciata dall’ex presidente Joe Biden, che, prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca, aveva proposto di estendere la copertura a questi trattamenti sia per Medicare sia per Medicaid, con un costo stimato di 35 miliardi di dollari in dieci anni. L’obiettivo era affrontare l’obesità, una condizione cronica che incide pesantemente sulla salute pubblica e sui costi sanitari, aumentando il rischio di infarti e ictus.

Nonostante la crescente popolarità di questi farmaci, dovuta ai loro effetti significativi sulla perdita di peso, molte compagnie assicurative restano riluttanti a coprirli per via dell’elevata spesa mensile. Attualmente, Medicare copre questi farmaci solo per pazienti con patologie cardiovascolari o per la gestione del diabete.

