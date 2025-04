Una “Trump card” per i permessi di soggiorno: ecco il design dei visti d’oro per gli USA | FOTO

MeteoWeb

Una “Trump card”, tutta di color oro, con l’immagine del Presidente statunitense in carica. È quanto ha svelato Donald Trump sull’Air Force One diretto a Mar-a-Lago. Ma di cosa si tratta esattamente? Questa carta rappresenta i ‘visti d’oro‘ che, grazie al pagamento di cinque milioni di dollari, consentiranno a chi può permetterselo di ottenere permessi di soggiorno permanenti con la possibilità di ottenere la cittadinanza USA per gli stranieri.

