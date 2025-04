Trump e il check up medico: “ho fatto test cognitivo, non volevo essere come Biden”. Il risultato

MeteoWeb

Il presidente americano Donald Trump si è sottoposto nelle scorse ore all’annuale check up medico, trascorrendo quasi cinque ore nel Centro medico militare Walter Reed. “Penso di aver fatto molto bene”, ha spiegato evidenziando “un buon cuore, una buona anima. Un’anima ottima”. Il 78enne Trump, il più anziano presidente che abbia mai prestato giuramento, ha detto di aspettarsi il rapporto del medico entro domenica. “Nel complesso mi sento in ottima forma. Volevo essere un po’ diverso da Biden. Ho fatto un test cognitivo“, ha spiegato. “Non so cosa dirvi, se non che ho dato tutte le risposte giuste”, ha assicurato.

E sull’attuale situazione economica ha aggiunto: “Il dollaro resta la valuta di riferimento, e continuerà a esserlo finché ci sarà qualcuno di intelligente. E sapete una cosa? Se un paese dicesse ‘non useremo più il dollaro’, vi assicuro che basterebbe una telefonata e tornerebbe subito indietro. Il dollaro va sempre tenuto. Secondo me, quando la gente capirà quello che stiamo facendo, il dollaro salirà parecchio. Sto parlando del valore del dollaro, che è proprio il punto. Penso che il dollaro sia fortissimo. Diventerà più forte che mai“.

