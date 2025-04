Tumore al seno: nuova sonda a fluorescenza rivoluziona la diagnosi

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato su Science Advances e guidato da Shan Zuo, dell’Università di Hunan, ha introdotto una nuova tecnologia per la diagnosi del tumore al seno. Una sonda a fluorescenza nel vicino infrarosso è stata sviluppata per distinguere tra tessuti tumorali maligni e benigni con elevata precisione, aprendo nuove prospettive per la diagnosi preoperatoria.

La sonda è progettata per tracciare la catepsina C (CTSC), una proteina altamente espressa nei tumori mammari metastatici. I ricercatori l’hanno testata su cellule tumorali murine e umane, tra cui le aggressive linee 4T1 e MDA-LM2. Successivamente, è stata utilizzata su campioni di tessuto di 14 pazienti e in modelli animali, dimostrando un’elevata accuratezza nel rilevamento delle cellule maligne.

Attualmente, la diagnosi dei tumori al seno si basa su biopsie e analisi istologiche, ma strumenti più precisi sono essenziali per migliorare i trattamenti. La capacità di questa sonda di distinguere rapidamente tra tessuti sani e cancerosi potrebbe ridurre il numero di biopsie invasive e ottimizzare le strategie terapeutiche.

L’efficacia della sonda è stata confermata anche in uno studio cieco, rafforzando l’ipotesi che la CTSC possa diventare un biomarcatore chiave per il cancro al seno. Sebbene siano necessarie ulteriori ricerche, questa tecnologia potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella diagnosi precoce e nella personalizzazione delle cure per i pazienti affetti da tumore mammario.

