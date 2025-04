Tumori, pubblicate le linee guida AIOM sulle vaccinazioni

MeteoWeb

In Italia ancora troppi pazienti oncologici risultano diffidenti verso le vaccinazioni. Si chiama “esitazione vaccinale” ed è definita come “un ritardo nell’accettazione o nel rifiuto della vaccinazione nonostante la disponibilità di servizi vaccinali”. E’ stata dichiarata dall’OMS nel 2019 come una delle principali minacce alla salute globale. Questa diffidenza può avere conseguenze molto negative sulla salute di una persona fragile mentre è dimostrato come le immunizzazioni siano in grado di evitare gravi complicanze. Infatti anche un semplice virus dell’influenza stagionale per un malato di cancro può essere molto pericoloso. Sulle modalità e le tempistiche delle vaccinazioni l’oncologo svolge un ruolo fondamentale, anche nel consigliare il paziente.

Per questo l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ha pubblicato le sue prime Linee Guida interamente dedicate alla vaccinazione del paziente con tumore. A breve la Società Scientifica avvierà una nuova campagna nazionale informativa che vedrà il coinvolgimento anche dell’associazioni di pazienti. Per presentare il nuovo documento e l’iniziativa di sensibilizzazione è organizzata una conferenza stampa on line.

Interverranno:

Saverio Cinieri, Presidente di Fondazione AIOM

Angioletta Lasagna, Oncologa al San Matteo di Pavia e Coordinatrice delle Linee Guida AIOM sulle Vaccinazioni

Nicola Silvestris, Segretario Nazionale AIOM

