Turchia, il terremoto a Istanbul ha generato un mini tsunami | VIDEO

MeteoWeb

Un mini tsunami è stato innescato dal terremoto di magnitudo 6.2 che ha scosso Istanbul e i distretti della regione del Mar di Marmara, in Turchia, questa mattina. Il terremoto ha causato un notevole aumento dell’altezza delle onde nel Bosforo, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. Il fenomeno è stato ripreso da una telecamera che mostra come le onde aumentino di altezza e intensità man mano che raggiungono la costa.

Secondo i dati della Direzione per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze (AFAD), l’epicentro del terremoto di oggi è stato nel Mar di Marmara, al largo della costa della città di Silivri, nel distretto di Istanbul. Il terremoto si è verificato alle 11:49 italiane a una profondità di 6,9km. È stato seguito da decine di repliche, oltre 60, la più forte delle quali ha avuto magnitudo 5.9. Il terremoto ha causato panico tra la popolazione, tanto che si registrano almeno 151 feriti a causa di persone che si sono lanciate dalle finestre. Finora non si hanno informazioni su eventuali danni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.