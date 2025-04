Turismo senza neve? BeyondSnow prepara le Alpi al cambiamento climatico

MeteoWeb

Di fronte all’evidente impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne europee, nasce BeyondSnow, un progetto ambizioso che guarda al futuro del turismo invernale alpino. Finanziato dal programma Interreg Spazio Alpino, BeyondSnow è stato avviato nel novembre 2022 e proseguirà fino a ottobre 2025, con un obiettivo chiaro: rafforzare la resilienza socio-ecologica delle destinazioni di montagna, soprattutto quelle a bassa e media altitudine, sempre più esposte al problema della riduzione della copertura nevosa.

L’idea alla base del progetto è semplice e rivoluzionaria: aiutare le comunità alpine a ridurre la dipendenza dalla neve, mantenendo la loro attrattività turistica anche in scenari climatici meno favorevoli. Un approccio che punta a trasformare una crisi in una nuova opportunità di sviluppo sostenibile.

Per raggiungere questo traguardo, BeyondSnow si basa su un processo di co-progettazione con comunità locali, stakeholder e amministrazioni pubbliche. Insieme, vengono studiate strategie alternative, modelli di transizione e nuovi percorsi di crescita che non facciano più affidamento esclusivamente sulla neve.

Tra gli strumenti innovativi sviluppati spiccano il Resilience Adaptation Model (RAM) e il Resilience Decision-Making Digital Tool (RDMDT): risorse pratiche e gratuite, pensate per aiutare le destinazioni alpine a valutare la loro vulnerabilità climatica e pianificare interventi concreti per diversificare l’offerta turistica.

Il progetto coinvolge attivamente le comunità alpine attraverso una rete di attività: dalla formazione dei cittadini e amministratori, alla sensibilizzazione sull’importanza della resilienza climatica, fino alla realizzazione di azioni pilota in nove aree test distribuite in sei paesi: Italia, Francia, Svizzera, Germania, Austria e Slovenia. In Italia partecipano località come Ala di Stura, Balme, Monesi di Triora, Pradibosco e Piani d’Erna.

BeyondSnow prevede inoltre la creazione di mappe di vulnerabilità, strumenti fondamentali per comprendere il grado di esposizione delle comunità montane e pianificare un futuro più consapevole e resiliente.

Infine, il progetto mira a influenzare le politiche regionali, nazionali ed europee, proponendo linee guida per rendere il turismo montano più sostenibile e adattabile al cambiamento climatico.

In sintesi, BeyondSnow rappresenta molto più di un progetto europeo: è un vero laboratorio di idee e soluzioni concrete, che punta su resilienza, diversificazione e sostenibilità come chiavi per il futuro delle comunità alpine.

