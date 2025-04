Turista ferita alla Riserva dello Zingaro: intervento congiunto del Soccorso Alpino e dell’Aeronautica Militare | FOTO

MeteoWeb

Nuovo intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’Aeronautica Militare nella Riserva Naturale Orientata Lo Zingaro. Nel primo pomeriggio i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti nei pressi della Grotta dell’Uzzo per recuperare una turista spagnola di 63 anni che si era procurata, scivolando lungo il sentiero, un importante trauma ad un arto inferiore. Non riuscendo più a proseguire autonomamente, i compagni di escursione hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112, che a sua volta ha allertato la centrale del 118, per chiedere l’intervento del Soccorso Alpino.

Scattato l’allarme alle 14,30, due tecnici di elisoccorso si sono imbarcati al campo sportivo di Castellammare del Golfo su un elicottero HH 139B dell’82° centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi. L’infortunata è stata immobilizzata, imbracata col triangolo di evacuazione e recuperata tramite il verricello sull’elicottero che l’ha poi sbarcata al campo sportivo di Castellammare, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118, per trasportarla al vicino ospedale di Alcamo. Ha collaborato personale del Corpo Forestale del Nucleo di Vigilanza Zingaro e personale della medesima area protetta.

