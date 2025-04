Arriva in cima e si accascia: turista muore durante un’escursione alla Rocca di Cefalù

MeteoWeb

Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano in azione alla Rocca di Cefalù per soccorrere un turista statunitense colto da malore. L’uomo, un sessantenne, stava raggiungendo la cima insieme alla moglie quando si è accasciato a terra. La donna ha lanciato l’allarme al Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino che, per ridurre al minimo i tempi di recupero dell’uomo, ha chiesto il supporto dell’Aeronautica Militare ma ha inviato subito una squadra di tecnici. Giunti sul posto, i tecnici del SASS hanno trovato i sanitari del 118 che, nel tentativo di rianimare il turista, ne avevano constatato il decesso. Presenti anche i Carabinieri della compagnia di Cefalù, dopo il via libera del pubblico ministero di turno alla Procura di Termini Imerese, gli uomini del Soccorso Alpino ne hanno trasportato la salma a spalle fino alla strada sottostate.

Appena due giorni fa era stata portata a termine un’operazione nello stesso sito con un elicottero dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare per recuperare una turista straniera infortunata. La donna, una ventiduenne francese, in escursione insieme ad un’amica, nei pressi del tempio d Diana era scivolata procurandosi la sospetta frattura scomposta della caviglia sinistra.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotta e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “procedura operativa ambienti montani ed impervi”, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.