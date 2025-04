“Turisti della frana” a Boccassuolo: troppi curiosi bloccano i lavori, installato un maxi schermo per tenerli lontani dal cantiere

MeteoWeb

“Siamo arrivati apposta da Modena, dov’è la frana che la vogliamo vedere?”. Così si sono presentate alcune persone nelle ultime ore a Palagano, in provincia di Modena, dove nella frazione di Boccassuolo nei giorni scorsi si è verificata un’enorme frana che ha spaccato a metà il centro abitato e che ha ripreso a scendere. Un “turismo del disastro” che ha colpito il sindaco Fabio Braglia, che è anche presidente della provincia di Modena. “C’è davvero tanta gente che arriva qui per vedere la frana – spiega Braglia alla Gazzetta di Modena – e non ci fa lavorare, perché spesso parcheggiano nel cantiere e vogliono arrivare in mezzo al disastro per vederlo bene. Una coppia ha addirittura lasciato la macchina in mezzo alla strada, facendoci notare con candore di essere venuta su da Modena per vedere la frana…”.

Un problema che ha portato il presidente a rivolgersi al prefetto Fabrizia Triolo, che ha attivato le forze dell’ordine con l’obiettivo di sorvegliare l’area ed evitare situazioni come quelle di questi giorni. Ieri a Boccassuolo c’era la Polizia Stradale, mentre oggi ci saranno i carabinieri e i volontari degli Alpini.

“Il fatto è che noi dobbiamo lavorare – riprende Braglia – e questa frana è una cosa molto seria e preoccupante, non un set cinematografico”. Per evitare problemi l’azienda che sta facendo i lavori ha adottato una soluzione, anche un po’ provocatoria, per mandare via i curiosi: ha installato in polisportiva un maxischermo in cui vengono proiettati video e immagini della frana: “il messaggio è chiaro – aggiunge il presidente – chi vuole vedere la situazione lo può fare, ma magari non in cantiere…”.

