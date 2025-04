MeteoWeb

Gli attuali negoziati tra USA e Russia hanno una grande importanza economica per la Germania: riguardano anche l’energia a basso costo. Venerdì 25 aprile l’inviato speciale Steve Witkoff è stato ricevuto a Mosca dal Presidente russo Vladimir Putin. All’incontro ha preso parte anche l’inviato speciale della Russia per la cooperazione economica estera, Kirill Dmitriyev. Dopo l’incontro, Dmitrijev ha affermato che si stavano facendo progressi. Secondo quanto riportato dalla Reuters, anche il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato, dopo l’incontro durato diverse ore, che Witkoff aveva avuto un buon incontro. Inizialmente non sono stati divulgati dettagli.

La politica energetica gioca un ruolo centrale nella partita di poker per il futuro dell’Europa. Russi e americani vogliono collaborare e fare affari insieme. Gli americani hanno un occhio di riguardo per il gasdotto Nord Stream 2. Nei colloqui tra russi e americani si starebbe discutendo di piani secondo cui il gasdotto potrebbe essere gestito congiuntamente da russi e americani. Entrambi trarrebbero vantaggio dalle vendite di gas ai clienti europei.

Si dice che Witkoff abbia proposto la revoca delle sanzioni imposte dal governo degli Stati Uniti al Nord Stream 2 come parte dell’accordo di pace. Anche la parte tedesca ha accolto con favore questo passo. Nina Scheer, membro del Bundestag che ha negoziato il capitolo sull’energia nell’accordo di coalizione per la SPD, ha dichiarato al Berliner Zeitung: “si tratta esclusivamente delle sanzioni contro il Nord Stream 2, imposte illegalmente dal governo statunitense all’epoca. Se la revoca di queste sanzioni può contribuire al riavvicinamento, la questione dovrebbe essere affrontata”.

Allo stesso tempo, Scheer chiarisce che questo non costituisce un voto a favore della messa in servizio del Nord Stream 2: “la questione delle sanzioni statunitensi deve essere rigorosamente separata da quella del suo utilizzo. La politica energetica deve concentrarsi su una transizione accelerata e prioritaria verso le energie rinnovabili, sia per ridurre i costi sia nell’interesse della sicurezza energetica a lungo termine”. Scheer sollecita un’attenta analisi della proposta di Trump: “non è utile che ogni fase di un possibile processo negoziale, purché legittimo in sé, venga esclusa a causa di possibili fasi successive. Non ci dovrebbero essere dubbi sul fatto che porre fine alla guerra debba passare attraverso giusti negoziati di pace”.

La questione energetica non è una questione di poco conto, soprattutto per la Germania: secondo il portale di comparazione Verivox, le famiglie con riscaldamento a gas devono aspettarsi ingenti spese aggiuntive e prepararsi a costi più elevati. I prezzi dell’energia sono di vitale importanza, soprattutto per l’economia tedesca. Molte aziende stanno trasferendo la produzione in Paesi dove l’energia è più economica. In questo senso, la Germania ha un enorme svantaggio geografico. Particolarmente colpita è l’industria chimica, in passato un pilastro della prosperità della Germania. Il Nord Stream 2 non figura nei piani energetici della nuova coalizione. Nella migliore delle ipotesi, la costosa produzione di gas in Germania viene considerata un’opzione transitoria.

Tuttavia, il miracolo economico tedesco degli ultimi anni è stato reso possibile soprattutto dal gasdotto a basso costo proveniente dalla Russia. Dopo l’invasione russa e l’esplosione del gasdotto Nord Stream 2 da parte di autori ancora sconosciuti, la Germania si trova di fronte a un dilemma: una sezione del gasdotto è ancora intatta e potrebbe essere rimessa in funzione con uno sforzo relativamente gestibile. Gli investitori statunitensi hanno riconosciuto questa opportunità e la pensano come Donald Trump quando era ancora uno speculatore immobiliare a New York: non c’è niente di più redditizio di una proprietà in rovina o persino di un’infrastruttura che puoi acquistare a basso prezzo, ristrutturare e poi gestire autonomamente o vendere.

Non è chiaro però se il Nord Stream 2 tornerà presto a fornire gas a basso costo alla Germania: secondo Reuters, la proposta dell’UE per l’Ucraina prevede che le sanzioni contro la Russia possano essere revocate solo gradualmente, dopo una pace definitiva e fino alla loro revoca. Si tratta di un ostacolo notevole anche per gli speculatori più esperti.

