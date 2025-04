Ucraina, Trump: “penso che Zelensky sia pronto a cedere la Crimea”

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di ritenere che il leader ucraino Volodomyr Zelensky sia pronto a rinunciare al recupero della Crimea occupata dalla Russia. “Penso di sì. La Crimea è stata 12 anni fa“, ha detto Trump rispondendo a una domanda su una possibile rinuncia di Zelensky alla penisola ucraina annessa dalla Russia nel 2014.

Trump ha anche affermato che vede il suo omologo ucraino Volodomyr Zelensky “più calmo” e più interessato a raggiungere un accordo di pace dopo il loro incontro in Vaticano. Trump ha definito l’incontro “bellissimo” e ha detto che Zelensky ha chiesto più armi durante la sessione di 15 minuti. Il presidente USA ha aggiunto che durante il suo colloquio di San Pietro con Zelensky hanno discusso brevemente sulla questione della Crimea, che gli Stati Uniti riconoscerebbero come russa in base a una proposta di pace americana che Zelensky ha respinto. “Penso che l’incontro sia andato bene. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Probabilmente impareremo molto. Sono rimasto molto deluso dal fatto che i missili volassero dalla Russia“, ha detto Trump mentre lasciava il New Jersey, dove ha trascorso parte del fine settimana nel suo golf club.

